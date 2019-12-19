В Санкт-Петербурге таксист изнасиловал четырёхлетнюю девочку в собственном автомобиле. В полицию с таким заявлением обратилась 32-летняя мать ребёнка, сообщает "Пятый канал".
По словам женщины, преступные действия совершил 27-летний уроженец Средней Азии накануне вечером. Мужчина имеет регистрацию в Северной столице. Как утверждает мать пострадавшей, мужчина совершил насильственные действия в машине марки Volkswagen Polo.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Материалы переданы в Следственный комитет РФ.
Ранее Лайф сообщал, что в Петербурге таксиста избили и обокрали из-за ошибки в приложении.
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