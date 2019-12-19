В Тюменской области зафиксирована вспышка кори

Некоторые родители отказываются вакцинировать своих детей и даже не подпускают к ним медиков.

В Тюменской области врачи зафиксировали вспышку кори. Лечение проходит 21 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

— Имеются родители, которые отказываются прививать своих детей и даже не открывают двери пришедшим к ним медикам. Попасть в квартиры удавалось лишь в сопровождении сотрудников полиции, — рассказала Шарухо.

В результате, по словам собеседницы агентства, эти родители заразились вирусом и находятся в инфекционной больнице вместе со своими детьми.

Глава регионального ведомства подчеркнула, что корь — это серьёзное заболевание, сильно ослабляющее иммунитет человека. В отдельных случаях заражение инфекцией может закончиться летальным исходом. Она порекомендовала сделать вакцинацию всем жителям Тюменской области.

Ранее в Минздраве рассказали, когда в России начнётся эпидемия гриппа, а также назвали количество человек, привитых от вируса.