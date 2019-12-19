Путин оценил идею о женщине-президенте

Российский лидер уверен, что при выборе руководителя страны гендерного принципа быть не может.

Российский лидер Владимир Путин назвал идею о женщине на посту главы государства востребованной. По его словам, она "принесёт в политику женское начало".

— С точки зрения управления, ответственности эти требования не могут отличаться по гендерным принципам. Женщина тем не менее привносит в политику женское начало, меньше агрессии. Это будет востребовано, — отметил президент и добавил, что при выборе лидера страны важна только компетентность кандидата.

15-я по счёту большая пресс-конференция Путина идёт уже четыре часа. За это время президент ответил на самые злободневные вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики страны. На данный момент он затронул климатические проблемы, советское прошлое России, пенсии, домашнее насилие, Донбасс и множество других тем. Отвечая на вопрос Лайфа, Путин пошутил о жёнах. Лайф ведёт текстовую трансляцию. Также доступна видеотрансляция.