ЕС официально утвердил продление санкций против РФ

Евросоюз документально утвердил продление санкций против России до 31 июля 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
Напомним, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе единогласно приняли решение продлить санкции против России.
Впервые антироссийские санкции Европейский союз ввёл 31 июля 2014 года на фоне конфликта в Донбассе. В сентябре этого года ЕС на полгода продлил ограничительные меры против российских физических и юридических лиц, срок действия пакета санкций истекал 31 января будущего года.
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