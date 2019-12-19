ЕС официально утвердил продление санкций против РФ

4

Фото © Pixabay

Евросоюз документально утвердил продление санкций против России до 31 июля 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости".

Напомним, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе единогласно приняли решение продлить санкции против России.

Впервые антироссийские санкции Европейский союз ввёл 31 июля 2014 года на фоне конфликта в Донбассе. В сентябре этого года ЕС на полгода продлил ограничительные меры против российских физических и юридических лиц, срок действия пакета санкций истекал 31 января будущего года.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×