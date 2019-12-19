Путин: Индексация пенсий продолжится и после 2024 года

Государство в ускоренном темпе должно повышать доходы пенсионеров, считает гарант.

Президент России Владимир Путин заявил в ходе большой пресс-конференции, что больше никаких повышений в сфере пенсионного возраста не предвидится, а индексация пенсий продолжится и после 2024 года.

— Никаких повышений в сфере пенсионного возраста не предвидится, это не обсуждается. А всё, что было сделано до этого, пенсионеров никак не затронуло действующих. Государство в более ускоренном темпе должно повышать доходы пенсионеров. Вот, например, в следующем году пенсии должны вырасти на 6,6%, а инфляция сейчас — 3,25%, то есть темп роста пенсий будет в два раза выше, чем инфляции, — сказал Путин.

И после того срока, который вы назвали (2024 год. — Прим. Лайфа), индексации будут, безусловно, продолжаться Владимир Путин

15-я по счёту большая пресс-конференция Путина длилась более четырёх часов. За это время президент ответил на самые злободневные вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики страны. Он затронул климатические проблемы, советское прошлое России, домашнее насилие, Донбасс и множество других тем. Отвечая на вопрос Лайфа, Путин пошутил о жёнах.