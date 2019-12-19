Лайф публикует видео с обстрелом мужчины на юге Москвы

В распоряжении Лайфа оказалось видео с моментом обстрела мужчины на юге Москвы. На этих кадрах видно, что нападение было совершено, когда тот стоял у входа в здание с другим человеком. Злоумышленник медленно подошёл и начал стрелять.

Как мы рассказывали ранее, мужчина получил три пулевых ранения — в ноги и ягодицы. Он успел скрыться в здании. Ему оказали медицинскую помощь и назначили операцию.

По нашим данным, ранен уроженец Кизилюрта Абдула Х. 1990 года рождения. Стрелявшего в него преступника ищут.