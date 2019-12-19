Житель Перми потребовал выплат от аэропорта через 30 лет после авиакатастрофы

Во время трагедии на борту самолёта находилось 40 человек. Экипаж и восемь пассажиров погибли.

Житель Перми, который остался инвалидом после авиакатастрофы в 1989 году в Тюменской области, теперь требует от аэропорта Большое Савино выплат.

Разбившийся самолёт принадлежал "Пермским авиалиниям". Правопреемником компании является аэропорт Большое Савино. Новое руководство воздушной гавани прекратило ежемесячные выплаты инвалиду по возмещению вреда здоровью.

— Большое Савино (как правопреемник "Пермских авиалиний") обязано выплачивать инвалиду положенные выплаты, — рассказали URA.ru в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам человека в Прикамье.

Транспортная прокуратура подтвердила, что прекращение выплат идёт вразрез с положениями Всеобщей декларации прав человека, Конституцией РФ, Гражданским кодексом, а также Конституцией РСФСР, действовавшей на момент авиакатастрофы. Разбирательства ещё продолжаются.

Самолёт Ан-24Б разбился 21 ноября 1989 года при заходе на посадку в аэропорту Советский. Всего на борту находилось 40 человек. Пять членов экипажа и восемь пассажиров погибли. Причиной крушения назвали ошибку пилота.

Ранее Лайф сообщал, что семьи погибших вступились за пилота, обвинённого в крушении SSJ в Шереметьево.