Сломаны рёбра, порваны уши. Мать с отчимом били и морили голодом первоклассника

Основным инструментом для истязаний горе-родители выбрали ремень, которым по очереди хлестали ребёнка.

В Волгограде госпитализировали шестилетнего мальчика, которого жестоко истязали мать с отчимом. Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России, у ребёнка порваны уши, сломаны рёбра, а также множество травм по всему телу.

— В ходе опроса он (мальчик) рассказал, что травмы ему нанесли его мать и отчим. По словам несовершеннолетнего, взрослые ограничивали его в еде, систематически избивая и причиняя боль, — рассказали в полицейском главке.

На допросе отчим отпираться не стал и признал, что это он сломал мальчику рёбра и повредил уши, якобы ненамеренно. По его словам, травмы на руках малыша на совести 22-летней матери, которая якобы била сына по ним ремнём. Подозреваемый по порядку объясняет причину травм, которые он нанёс пасынку: тягал за уши и повредил, хлестал лежащего на кровати мальчика и случайно сломал рёбра.

— Он не пересказал мне. Он читал книгу. Не пересказал. Я его ещё раз отослал, ещё раз и ещё. Я ремень взял, по жопе хлестать начал. Три раза. Он вырывался. На четвёртый вырвался и головой в стенку влетел, — говорит 25-летний мужчина.

Сейчас малыш находится в больнице. Оказалось, что мальчика на протяжении месяца не пускали в школу, что неудивительно с такими травмами. Кроме того, родители не кормили малыша нормально.

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