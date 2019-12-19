Расчленили клиента. Работников ломбарда заподозрили в жестоком убийстве

Камеры сняли, как клиент вошёл в помещение, но так и не вышел. Потом оттуда вывезли тележку с большой коробкой.

В Подмосковье задержаны подозреваемые в убийстве мужчины, тело которого было найдено на берегу реки Рузы. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.

По данным СК, 24 ноября подозреваемые 1966 и 1980 года рождения в ходе ссоры на личной почве нанесли погибшему множество ножевых ранений.

— После этого мужчины сокрыли следы преступления, уместив фрагменты тела мужчины в сумки и вынеся их из торгового помещения. Затем подозреваемые отвезли тело потерпевшего в Рузский г.о. Московской области, где оставили на берегу реки, — говорится в сообщении СК.

Погибшим оказался 53-летний житель подмосковного города Одинцово, который со дня убийства считался пропавшим без вести. Он работал частным ювелиром.

По одной из версий, причиной убийства могло стать дорогое украшение, которое мужчина принёс в ломбард.

Тело мужчины без головы и кистей рук было найдено 13 декабря недалеко от деревни Шорново.