Путин призвал не спешить с поправками в конституцию о президентском сроке

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Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Сейчас в основном законе страны содержится формулировка о сроках полномочий главы государства: "Одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд".

Президент России Владимир Путин призвал не спешить с внесением в конституцию поправок, касающихся ограничения числа президентских сроков.

Здесь только нельзя делать опрометчивых шагов и с этим спешить. Дискуссия идёт, я тоже буду смотреть, как она развивается, — заявил он телеканалу "Россия 24".

Ранее в ходе ежегодной пресс-конференции глава государства уже ответил на вопрос о необходимости изменения Конституции РФ. При этом он заявил, что "оговорку", которая запрещает занимать высший государственный пост более двух сроков подряд, можно было бы и отменить.

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