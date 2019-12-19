Путин призвал не спешить с поправками в конституцию о президентском сроке

Президент России Владимир Путин призвал не спешить с внесением в конституцию поправок, касающихся ограничения числа президентских сроков.
— Здесь только нельзя делать опрометчивых шагов и с этим спешить. Дискуссия идёт, я тоже буду смотреть, как она развивается, — заявил он телеканалу "Россия 24".
Ранее в ходе ежегодной пресс-конференции глава государства уже ответил на вопрос о необходимости изменения Конституции РФ. При этом он заявил, что "оговорку", которая запрещает занимать высший государственный пост более двух сроков подряд, можно было бы и отменить.
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