Борис Джонсон запретил подчинённым использовать термин Brexit

Глава британского кабмина рассчитывает, что к февралю выход королевства из состава ЕС будет завершён.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон наложил вето на использование термина Brexit после 31 января 2020 года. Об этом сообщает издание HuffPost-UK со ссылкой на источник в английском кабмине.

Тогда же будет ликвидировано министерство по выходу из Евросоюза. Инсайдер заявил, что ведомству уже объявлено о решении. Кабмин выразил министерству благодарность за работу и пообещал сотрудникам помочь "найти новые должности".

Напомним, консервативная партия под руководством премьер-министра победила на досрочных выборах в парламент. Она получила большинство в палате общин и открыла для Джонсона двери к выходу страны из ЕС по своему сценарию. Глава кабмина сразу объявил о намерении осуществить Brexit к 31 января 2020 года безо всяких "но", "если" и "может быть".