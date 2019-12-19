Грузовик обрушил кирпичную арку прямо на легковушку — видео

Водитель самопогрузчика забыл опустить стрелу крана, что и привело к происшествию.

В Новосибирске кирпичная арка у одного из жилых комплексов рухнула на легковой автомобиль. Произошло это после того, как выезжающий с территории самопогрузчик задел строение краном.

Инцидент произошёл в 13:30 в микрорайоне Закаменский. Водитель грузовика, 1989 года рождения, не опустил стрелу крана, в результате чего та задела арку. Водитель стоявшей рядом легковушки успел выпрыгнуть из автомобиля за секунду до того, как его раздавило упавшей конструкцией.

Ранее в Иркутской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате аварии один человек погиб, ещё девять получили ранения.