Блогеры-миллионники объяснили успех пятилетней Насти, попавшей в список Forbes

Они предположили, что у ребёнка такая большая рабочая нагрузка может привести к стрессу.

Популярность пятилетней Насти из Туапсе, которая за 2018 год заработала $18 миллионов, можно объяснить большой долей везения и трудолюбием. Такое мнение в интервью Лайфу выразил фудблогер с аудиторией в 1,75 миллиона подписчиков Макс Брандт. Он отмечает, что на YouTube создают интересный контент тысячи людей, но набирают большую аудиторию единицы.

— Во всех таких историях доля везения больше 50%. Всем кажется, что YouTube — это кузница талантов, но на самом деле — это кладбище талантов. На одного успешного человека, делающего то же самое, десятки тысяч, у кого не получилось при тех же затратах — и временных, и моральных, и финансовых. То есть это везение и трудоспособность, — рассказал он.

Блогер подметил, что девочка выпускает очень много роликов. По мнению Макса Бандта, для ребёнка постоянно быть в такой активности — это большой стресс. Важно, чтобы родители Насти грамотно разделяли работу и досуг ребёнка.

— Мы видим картинку, что ребенку хорошо, приятно, радостно и позитивно. Но я видел лично своими глазами родителей с подобными детьми, которые заставляют в кадре радоваться, улыбаться, делать работу, потому что в принципе это она и есть и для ребёнка тоже. У ребёнка, как и любого человека, могут быть какие-то эмоциональные спады, но постоянно каждый день нужно ковать контент, — пояснил Брандт.

Блогер Константин Павлов, на YouTube канал которого подписано 1,97 миллиона подписчиков, не увидел чего-то уникального в роликах девочки. По его мнению, большая аудитория Насти — всего лишь результат грамотно проделанной работы.

— Может, она как-то ранжируется в YouTube более правильно, может, у неё более правильное превью, теги или название какие-то более захватывающие. Я не могу сказать, что эта девочка как-то сильно выделяется, — отметил блогер.

Напомним, пятилетняя Настя Радзинская из города Туапсе Краснодарского края заняла третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых ютуб-блогеров мира по версии Forbes. Согласно подсчётам экспертов издания, её семья за 2018 год заработала $18 миллионов, что составляет около одного миллиарда 200 миллионов рублей.

Семья малышки ведёт несколько каналов в различных соцсетях. Всего на них подписано 107 миллионов человек, а ютуб-канал Like Nastya Vlog читает 42 миллиона пользователей.