Гуцериева сняли на видео во время попытки тайно уехать из УВД

По неподтверждённым данным, его бизнес-структуры подозреваются в контрабанде нефти в Турцию и на Украину.

Российского миллиардера Михаила Гуцериева сняли во время того, как он покидал здание полиции. Бизнесмен попал в объективы видеокамер Mash при выходе из УТ МВД России по ЦФО на улице Расплетина.

Чтобы сохранить визит Гуцериева в тайне, его "гелендваген" подогнали прямо к двери управления. Сам бизнесмен поднял воротник пальто чуть ли не до ушей и прикрывал лицо.

Ранее сообщалось, что Гуцериев стал фигурантом уголовного дела по статье "Контрабанда". Он якобы незаконно вывез около 130 тысяч тонн нефти в Турцию и на Украину, а ущерб составил 2 миллиарда рублей.