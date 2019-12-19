Воспитатель намазала детсадовца зелёнкой, чтобы замаскировать следы побоев

Однако хитрый план не сработал. Родители всё-таки обнаружили на плече 6-летнего мальчика кровоподтёки и забили тревогу.

Вопиющий инцидент произошёл в детскому саду при школе № 1241 в Москве. Как сообщает портал "360", воспитательница дошкольной группы поставила ребёнку синяк, а чтобы скрыть факт побоев, затеяла игру с зелёнкой, в ходе которой дети измазали друг друга.

Однако хитрый план не сработал. Родители всё-таки обнаружили на плече ребёнка кровоподтёк и обратились к директору учреждения Антону Алексееву.

— Мальчик не слушался, она хотела успокоить его и посадить на стул, — пересказал он объяснение воспитательницы.

Сотрудницу детсада временно отстранили от работы. В самом учреждении теперь работает специальная комиссия, в состав которой вошли представители администрации школы, профсоюзной организации, педагог-психолог, уполномоченный по охране труда и здоровью.

А ранее Лайф рассказывал, как в Калининграде воспитательница забыла про ребёнка, которого заперла в тёмной комнате. Мальчик полчаса ждал, пока дверь откроют, а потом начал стучать в окна и двери, чтобы его, наконец, вызволили.

Ещё один жуткий случай с недосмотром за детьми произошел в Омске. Там 8-летнего ребёнка заперли на ключ в школьном кабинете. Девочка решила позвать на помощь кого-нибудь с улицы, но в результате выпала в окно и получила перелом позвоночника.