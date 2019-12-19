Актриса Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу. Об этом рассказал её муж, продюсер группы "На-на" Бари Алибасов.

— Лида снова в больнице, но чувствует себя хорошо. Прекрасные врачи, — написал он, выложив фото из больничной палаты.

Позже он заявил Пятому каналу, что Федосеева-Шукшина проходит плановое обследование и ничего серьёзного не произошло.

— Лидия Николаевна регулярно обследуется в больнице, потому что хочет быть здоровой и долго жить. Поэтому она, в отличие от нас всех, которые думают, что здоровы и будут жить вечно, как положено, всегда ложится на очередное обследование и точно соблюдает рекомендации врачей, — отметил Алибасов.