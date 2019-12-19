За очередью в Эрмитаж теперь можно следить онлайн

Камера установлена в большом дворе Зимнего дворца и показывает вход в главный музейный комплекс.

Государственный Эрмитаж начал транслировать на своём сайте очередь в музей для того, чтобы посетители смогли выбрать удобное время для визита. Чтобы посмотреть онлайн-трансляцию, нужно зайти в раздел "Посетители" и нажать кнопку "Веб-камера: очередь".

— Теперь у вас появилась возможность в режиме онлайн отслеживать очередь в кассы музея. Камера расположена в большом дворе Зимнего дворца и показывает вход в главный музейный комплекс, — уточнили в пресс-службе Эрмитажа.

Ранее Эрмитаж призвал остерегаться клонов сайта музея в связи с увеличением числа попыток создания поддельных веб-страниц мошенниками.