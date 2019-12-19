Фёдор Емельяненко станет донором костного мозга

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко и другие члены его клуба станут донорами костного мозга, сообщает News.ru.

С такой просьбой в FEDOR TEAM обратились специалисты из Русфонда, которые создают регистр доноров костного мозга в России. Там рассказали, что подобрать донора для пересадки костного мозга в России очень сложно. Шанс найти человека с подходящим генотипом — один на 10 тысяч. Поэтому фонд организовал этот проект.

— Ещё глобальная проблема — малое количество трансплантационных, которые работают со 100% загруженностью, — рассказал врач-онколог Игорь Долгополов.

В акции кроме Емельяненко примут участие бойцы Валентин Молдавский, Кирилл Сидельников, Анатолий Токов, Виктор Немков, Вадим Немков и их тренер Владимир Воронов.

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