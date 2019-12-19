На Пхукете катер влетел в яхту, среди пострадавших могут быть россияне

В Таиланде катер, на котором были в том числе россияне, врубился в яхту у острова Пхукет. Пострадало несколько человек, один из них находится в критическом состоянии. Об этом сообщает The Phuket News.

Отмечается, что инцидент произошёл на восточном берегу острова. Пострадавших экстренно доставили на берег, врачи уже оказали им помощь.

По предварительным данным, катер влетел в яхту, которой управлял россиянин. Сообщается, что один из членов команды катера погиб, другой пропал без вести.