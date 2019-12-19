На Пхукете катер влетел в яхту, среди пострадавших могут быть россияне

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Фото thephuketnews.com

В Таиланде катер, на котором были в том числе россияне, врубился в яхту у острова Пхукет. Пострадало несколько человек, один из них находится в критическом состоянии. Об этом сообщает The Phuket News.

<p>Фото thephuketnews.com</p>

Отмечается, что инцидент произошёл на восточном берегу острова. Пострадавших экстренно доставили на берег, врачи уже оказали им помощь.

<p>Фото thephuketnews.com</p>

По предварительным данным, катер влетел в яхту, которой управлял россиянин. Сообщается, что один из членов команды катера погиб, другой пропал без вести.

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