Mash: Стрелок забаррикадировался в здании на Лубянке и продолжает вести огонь

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Фото © Агентство "Москва" 

Стрельба на Лубянке продолжается. Как передаёт Mash, мужчина с автоматом забаррикадировался в здании и отстреливается оттуда.

Убит один сотрудник ГИБДД, данные о раненых уточняются.

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