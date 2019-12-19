Вымышленная страна из вселенной Marvel стала "торговым партнёром США"

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via GIPHY

Ваканда из комиксов Marvel появилась в списке стран, "заключивших соглашение" о свободной торговле с Соединёнными Штатами. На опубликованный на сайте американского Минсельхоза документ обратил внимание телеканал NBC News.

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/frnsys" target="_blank"><strong>Francis Tseng</strong></a></p>

В Минсельхозе подтвердили, что Ваканда действительно была включена в список торговых партнёров США. Однако сделано это было для тестирования работы сервиса. Позже родину Чёрной Пантеры забыли удалить.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп дважды упомянул несуществующую страну Намбию на встрече с лидерами стран Африки в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

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