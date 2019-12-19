"Бегом все с улицы!" Лайф публикует видео первых минут стрельбы на Лубянке

В распоряжении Лайфа появилось видео первых минут после начала стрельбы возле здания ФСБ в центре Москвы. На кадрах слышна очередь, видно, как людей просят уйти с улиц, прохожие разбегаются.

Напомним, вечером 19 декабря неизвестный открыл стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы. По данным Mash, в перестрелке погиб сотрудник правоохранительных органов. Эта информация официально не подтверждена. Где находится сам стрелок, неизвестно, в городе введён план "Сирена".