Очевидец — о стрельбе у здания ФСБ на Лубянке: Прохожие прятались в магазинах

Услышав звуки автоматной очереди, люди стали забегать в расположенные рядом заведения.

Лайф поговорил со свидетелями стрельбы у здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы. По их словам, сотрудники правоохранительных органов дали отпор вооружённым неизвестным людям и призывали прохожих искать укрытия.

— Услышали стрельбу и крики, сразу же закрыли двери, сейчас находимся внутри. Кричали что-то вроде: "Война, война". И, когда закрывали двери, видели, что люди бежали как раз с той стороны, — рассказал посетитель ювелирного магазина, расположенного рядом с местом стрельбы.

Другой собеседник Лайфа подтвердил его слова. Услышав звуки автоматной очереди, он забежал в кафе, а затем закрыл центральный и запасной выходы.

Лайф ведёт прямую трансляцию с места ЧП. Сейчас оно оцеплено.