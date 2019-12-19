Путин заявил, что с начала года в России предотвращено 33 теракта

Количество предотвращённых преступлений террористического характера за последние годы выросло.

Президент России Владимир Путин рассказал, что за 2019 год правоохранительными органами было предотвращено в стране 33 теракта.

— С начала года 54 таких преступления были пресечены, в том числе 33 теракта, — заявил Путин сегодня на концерте в честь Дня работника органов безопасности России.

Российский лидер отметил, что количество пресечённых террористических преступлений в последние годы выросло.

А в центре Москвы в это время неизвестный открыл стрельбу. Лайф публиковал видео происшествия.