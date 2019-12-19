В Белоруссии казнили жестокого убийцу двух женщин

Это единственная страна в Европе и на пространстве СНГ, где сохранилась смертная казнь.

В Белоруссии 17 декабря казнили Александра Осиповича, которого признали виновным в жестоком убийстве двух женщин. О этом сообщает портал "Коммерческий курьер".

Мужчина во время застолья избил двух девушек в квартире своей матери. После этого они закрылись в ванной, вооружившись молотком и ножами, он сумел ворваться к ним. Одной девушке он нанёс не менее 77 ударов молотком, ножом и руками, другой — не менее 16. Они скончались на месте.

После того как Верховный суд приговорил мужчину к смертной казни, он написал ходатайство на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко. Мужчина просил переквалифицировать его дело на статью "Убийство при превышении пределов необходимой обороны". Но его ходатайство осталось без удовлетворения.

Белоруссия — единственная страна в Европе и на пространстве СНГ, где применяется смертная казнь за особо тяжкие преступления. Приговорённых к казни расстреливают.

Ранее Лайф сообщал, что женщина хочет замуж за приговорённого к смертной казни маньяка.