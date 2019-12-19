Путин призвал бескомпромиссно пресекать провокации и экстремизм

Российский лидер также отметил, что права и свобода граждан должны быть надёжно защищены.

Президент России Владимир Путин на концерте в честь Дня работника органов безопасности подчеркнул, что экстремизм и призывы к насилию необходимо бескомпромиссно пресекать.

— Более активно нужно противодействовать экстремизму <...> Надо твёрдо, бескомпромиссно пресекать провокации, призывы к насилию, попытки втянуть людей, особенно молодёжь, в антиобщественную, радикальную деятельность, — призвал российские спецслужбы российский лидер.

Путин подчеркнул, что экстремизм — это угроза демократии, правам и свободам человека. Он также призвал надёжно защищать эти общественные ценности.

Ранее на концерте Владимир Путин заявил, что с начала года в России было предотвращено 54 случая террористической деятельности.