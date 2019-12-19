Лайф узнал, с чего могла начаться стрельба у здания ФСБ на Лубянке

Перестрелка у здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы могла произойти в результате контакта неизвестных с сотрудниками ГИБДД, которые остановили подозрительную машину. Об этом сообщил Лайфу источник.

По словам инсайдера, это не окончательная версия. Согласно второй, перестрелка произошла на парковке напротив входа в здание центрального аппарата ФСБ.

Напомним, стрельба была открыта у здания ФСБ на Лубянке. Свидетелями этого стали прохожие. Сотрудники правоохранительных органов открыли ответный огонь. Сейчас ситуация на месте ЧП нормализовалась, там работают экстренные службы, прибыл спецназ. Согласно последней информации, стрелок нейтрализован.