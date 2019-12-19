Путину доложили о стрельбе у здания ФСБ в центре Москвы

Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации со стрельбой у здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Разумеется, президенту доложено, — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос ТАСС.

Напомним, свидетелями стрельбы стали прохожие. Сотрудники правоохранительных органов открыли ответный огонь. Сейчас ситуация на месте ЧП нормализовалась, там работают экстренные службы, прибыл спецназ.

Согласно последней информации, стрелок нейтрализован. Лайф узнал, из-за чего могла произойти перестрелка.