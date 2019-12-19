За 4 года в России на 50% выросло число убийств детей родителями

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Фото © Flickr / Фотобанк Moscow-Live.ru

По статистике, общее число преступлений, совершённых родителями в отношении детей, выросло на 92%.

С 2015 года в России на 50% увеличилось число убийств детей родителями. Такое заявление сделал начальник управления организации охраны правопорядка в жилом секторе МВД России Станислав Колесник.

Он отметил, что в целом число преступлений в отношении детей, совершённых родителями, увеличилось на 92%.

В том числе на 50% увеличилось количество убийств, — передаёт РИА "Новости" его слова.

За аналогичный период также на 48% выросло число истязаний детей. А за последние полгода за жестокое обращение против родителей возбуждена тысяча уголовных дел.

Ранее Лайф сообщал, что житель Новосибирска забил до смерти пятилетнюю падчерицу.

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