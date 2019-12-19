Лайф публикует видео с места ДТП на Алтае, где погибли четверо полицейских

Авария произошла на трассе А322 между сёлами Урюпино и Красный Яр. Всего погибло пять человек.

Лайф публикует видео с места смертельной аварии в Алтайском крае, в результате которой погибло пять человек.

На кадрах видно, что служебная легковушка разрушена почти полностью. Иномарка повреждена в меньшей степени.

Служебный ВАЗ-21074 столкнулся с иномаркой Toyota Corolla Fielder на дороге А322 между сёлами Урюпино и Красный Яр. В "Жигулях" находились пятеро полицейских, в иномарке — трое гражданских. В результате ДТП погибли четыре сотрудника полиции и один гражданский.