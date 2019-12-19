Лайф публикует видео с началом стрельбы у здания ФСБ на Лубянке

В распоряжении Лайфа оказалось видео с началом стрельбы, которую открыл неизвестный у здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы. Видно, что, когда раздаются первые выстрелы, прохожие сначала не воспринимают их как опасность и лишь через некоторое время начинают разбегаться.

Через несколько десятков секунд в кадре появляются сотрудники силовых органов, которые открывают ответный огонь, укрываясь за машинами.

Как ранее сообщал Лайф, стрельба произошла у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в центре Москвы. Точное количество погибших и раненых неизвестно. Однако, по последней информации Лайфа, речь идёт о четырёх погибших. Сейчас ситуация уже нормализовалась. Место перестрелки оцеплено. В ФСБ сообщили о нейтрализации стрелка.