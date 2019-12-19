Лайф публикует видео с первой помощью раненым при стрельбе на Лубянке

В распоряжении Лайфа оказалось видео первых минут после начала перестрелки у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в центре Москвы. На кадрах видно толпу, которая обступила лежащих на земле раненых.

Очевидцы случившегося кричат "Скорую вызывай!", несколько человек пробираются к пострадавшим с носилками и кладут на них человека.

Сам стрелок, по имеющимся данным, уже ликвидирован. Его личность и мотивы устанавливаются. Точное количество погибших и раненых неизвестно.