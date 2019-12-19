СКР возбудил дело после стрельбы на Лубянке

Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов возбуждено в связи с перестрелкой у здания ФСБ в Москве. Об этом сообщают в Следственном комитете РФ.

Напомним, вечером 19 декабря неизвестный открыл стрельбу на Лубянке. В ФСБ сообщили, что стрелок нейтрализован, его личность устанавливается. Спецслужба также официально подтвердила, что в результате происшествия есть пострадавшие. По данным источника Лайфа, есть и жертвы.

Взрывотехники изучают гранату и подозрительный рюкзак, найденные на месте ЧП.

Ранее очевидцы рассказали Лайфу о том, что происходило на месте в первые секунды после начала перестрелки.