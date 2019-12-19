В Тбилиси совершили покушение на сына первого президента Грузии

Он ранен, его доставили в больницу. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

В Тбилиси сегодня вечером совершили покушение на сына первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия — Цотне. Об этом сообщают грузинские СМИ.

Отмечается, что Гамсахурдия-младший ранен, его доставили в больницу. В каком состоянии находится мужчина, не уточняется.

В МВД Грузии подтвердили эту информацию журналистам. В ведомстве рассказали, что по факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Попытка умышленного убийства".

Ранее Лайф сообщал, что полиция Франции задержала подозреваемых в подготовке покушения на президента Эмманюэля Макрона.