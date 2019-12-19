ФСБ подтвердила гибель одного сотрудника в результате стрельбы в центре Москвы

По данным источника Лайфа, один из пострадавших находится на операции в НИИ Склифосовского.

ФСБ России подтвердила гибель одного сотрудника в результате стрельбы у здания ведомства на улице Большая Лубянка в центре Москвы.

— Один сотрудник ФСБ погиб в результате стрельбы в центре Москвы, — сообщили журналистам в спецслужбе. ​​​​​​

Ранее в Минздраве рассказали, что в результате произошедшего тяжело ранены двое сотрудников ФСБ. По данным источника Лайфа, один из пострадавших при нападении находится на операции в НИИ Склифосовского.

Напомним, ранее неизвестный открыл огонь в центре Москвы. Очевидцы сообщали Лайфу о звуках автоматной очереди и прячущихся в кафе и магазинах прохожих. Следственный комитет возбудил по факту случившегося уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.