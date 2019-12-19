Ветер сдул новогодние ёлки ещё в двух городах России

Первой "жертвой" сильного ветра сегодня стала Вологда, где упало главное новогоднее украшение.

Сильный ветер сегодня повалил новогодние ёлки ещё в двух городах России. На этот раз деревья упали в Рязани и Иванове.

Десятиметровая искусственная ель рухнула на ивановской площади Ленина, сообщает портал IvanovoNews. Журналисты отметили, что стихия не нанесла серьёзного ущерба дереву.

— В результате сильного ветра погнулось её основание. Городские службы сейчас разбирают дерево, после ремонта ель вернут на прежнее место, — сообщили порталу в мэрии Иванова.

В Рязани новогоднее дерево упало возле торгового центра "Барс на Московском". Об этом сообщил портал YA62.ru. Отмечается, что ранее ГУ МЧС по Рязанской области предупреждало о штормовом ветре.

— Вследствие сильного ветра и плохих погодных условий упала ёлка у ТЦ "Барс на Московском". Учитывая вышеуказанные обстоятельства, подобная ситуация предсказуема. В ближайшее время будут приняты все необходимые меры и ёлка будет установлена повторно, — прокомментировали в администрации торгового центра.

Ранее штормовой ветер уронил новогоднюю ёлку в центре Вологды. Мэр города обвинил в инциденте подрядчика, который, по его мнению, недобросовестно и не в полной мере выполнил работы по установке новогодних украшений в городе.