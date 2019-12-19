Минздрав: При стрельбе у здания ФСБ на Лубянке пострадало пять человек

По последним данным, один сотрудник спецслужбы, раненный при нападении, скончался.

В результате стрельбы на улице Большая Лубянка в центре Москвы пострадало пять человек. Как сообщила пресс-служба Минздрава РФ, врачи оказывают помощь раненым.

— Медицинская помощь оказывается пяти пострадавшим в результате стрельбы в Москве, — уточнил представитель ведомства.

По данным источника Лайфа, один из раненных при нападении находится на операции в НИИ Склифосовского.

Напомним, ранее неизвестный открыл огонь в центре Москвы. Очевидцы сообщали Лайфу о звуках автоматной очереди и прячущихся в кафе и магазинах прохожих. По последним данным, погиб один сотрудник ФСБ. Стрелок был нейтрализован, его личность устанавливается. Следственный комитет возбудил по факту случившегося уголовное дело.