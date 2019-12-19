Российскую группу "Воровайки" признали угрозой нацбезопасности Украины

Артистки в феврале следующего года должны были выступить в Киеве, Одессе, Днепре и Николаеве.

Участникам российской музыкальной группы "Воровайки" запретили въезд на территорию Украины. Об этом сообщил портал "Страна.ua" со ссылкой на сообщение Службы безопасности Украины.

— Сообщаем, что в настоящее время действует запрет въезда участникам этого коллектива — Павловой Яне, Надиктовой Ларисе и Теркуловой Диане, — говорится в сообщении.

С требованием запретить въезд в страну участников российской группы выступили депутаты Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко и Владимир Арьев.

Отмечается, что решение приняли, чтобы обеспечить национальную безопасность на основании закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства". При этом не уточняется, с какого момента начал действовать запрет и сколько он продлится.

В начале декабря участницы группы "Воровайки" сообщили о предстоящих концертах в Киеве, Одессе, Днепре и Николаеве в феврале 2020 года. Группа известна песней "Хохлы", в которой есть слова: "Курица — не птица, хохлы — не заграница. Крым теперь ночами Порошенко снится... Севастополь славный, колыбель для флота. Защищали город воины и босота".

Ранее Лайф сообщал, что журналистам "Звезды" запретили въезд на территорию Украины на три года.