Появилось видео с моментом ликвидации стрелка у здания ФСБ

В Сети появилось видео, которое сняли очевидцы момента ликвидации стрелка у здания ФСБ на Лубянке. На этих кадрах видно, как мужчина в чёрной одежде и с рюкзаком стреляет из-за колонны, затем заваливается и падает на асфальт.

Напомним, по официальным данным от ФСБ, стрелок действовал один. Он открыл стрельбу у здания спецслужбы. Погиб один сотрудник ФСБ. Пострадали пять человек. Преступник был нейтрализован на месте.

Сейчас все прилегающие улицы блокированы. Там работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.