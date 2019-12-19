Угрожавший расстрелять Грету Тунберг швед получил условный срок

Мужчина грозился также спустить на девушку собак из-за её призывов к сохранению природы.

В Стокгольме вынесли приговор 40-летнему мужчине, который отправлял анонимные письма с угрозами в адрес экоактивистки Греты Тунберг и её матери Малены Эрнман. Об этом сообщает газета Katrineholms-Kuriren.

Осуждённый настаивал на том, чтобы активистка отказалась от борьбы за экологию и климат. Также он угрожал девушке, что спустит на неё собак и расстреляет из винтовки. Кроме того, мужчина угрожал расправой матери Греты, если её дочь не откажется от своих слов о негативном влиянии авиаперелётов на окружающую среду.

Во время допроса злоумышленник признался, что письма отправлял из-за внимания, которое привлекала к себе Грета Тунберг. При этом он уверял, что хотел лишь напугать активистку. Суд приговорил его к условному сроку и 200 часам общественных работ.

Ранее в Мосгордуме предложили пригласить экоактивистку Грету Тунберг в Москву на открытие Дворца пионеров. Депутат считает, что это стало бы символичным с учётом экологичных технологий реставрации комплекса.