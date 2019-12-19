Елизавета II подтвердила выход Великобритании из Евросоюза до 31 января

Уже 20 декабря должны представить на рассмотрение правительственный закон о Брексите.

Королева Великобритании Елизавета II 19 декабря заявила, что до 31 января 2020 года страна должна покинуть Европейский союз. Об этом сообщает Би-би-си.

Отмечается, что королева назвала выход страны из ЕС в указанный срок приоритетной задачей для правительства на следующий год. Согласно планам, правительство уже 20 декабря представит закон по Брекситу.

Напомним, 12 декабря консервативная партия Великобритании получила абсолютное большинство на выборах в парламент. Позже премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что после того, как его партия победила на выборах, ничто не помешает осуществить Брексит.

Джонсон отметил, что выведет страну из Евросоюза в сжатые сроки. Премьер заявил, что собирается осуществить Брексит к 31 января 2020 года безо всяких "но", "если" и "может быть".