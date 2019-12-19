В ОСК не подтвердили, что ремонт "Адмирала Кузнецова" обойдётся в 95 млрд

В отсеке, где произошло возгорание, находилось старое оборудование, предназначенное для замены на новое.

В Объединённой судостроительной компании опровергли информацию о том, что ремонт авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" после недавнего масштабного пожара на его борту обойдётся в 95 миллиардов рублей.

— Информация некоторых СМИ о том, что сумма ущерба, причинённого в результате возгорания на ТАВКР "Адмирал Кузнецов", якобы равна стоимости самого авианесущего крейсера, полностью не соответствует действительности, — приводит ТАСС слова главы ОСК Алексея Рахманова.

Президент судостроительной компании заверил, что корабль не получил критических повреждений в результате пожара. По его словам, в отсеке, где произошло возгорание, находилось лишь то оборудование, которое демонтировали с крейсера в ходе ремонта для замены на новое.

Ранее Лайф рассказывал, что на крейсере после пожара временно запретили сварку, так как, по одной из версий, именно она стала причиной возгорания. Напомним, в результате пожара на авианесущем крейсере в Мурманске погибло два человека.