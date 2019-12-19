Украинских депутатов будут штрафовать за "кнопкодавство"

Наказание предусматривает штраф в размере 225 тысяч рублей. Документ вступит в силу после подписания президентом страны.

На пленарном заседании в четверг Верховная рада Украины приняла законопроект об уголовной ответственности за неличное голосование. Этот документ выложен на официальном сайте парламента.

Согласно новому закону, за "кнопкодавство" депутатов будет ждать наказание в виде штрафа от трёх до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (около 51–85 тысяч гривен, или от 135 до 225 тысяч российских рублей). Такое решение поддержал 261 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Термин "кнопкодав" употребляется в отношении депутатов, которые из личного побуждения или по иным причинам голосуют на пленарном заседании за отсутствующего парламентария. До сих пор никакого наказания за это не было.

Закон также позволяет аккредитованным при Раде журналистам подавать заявление о выявленном нарушении, сопровождая его материалами с фото- или видеосъёмкой.