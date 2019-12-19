Очевидец — о стрелке, открывшем огонь у здания ФСБ: Постоянно менял рожки

Напомним, в результате стрельбы погиб сотрудник ФСБ. Также пострадало пять человек. Стрелок был ликвидирован.

Очевидец стрельбы, которая произошла сегодня у здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, рассказал о произошедшем.

— Проехала какая-то чёрная большая машина. Она ездила туда-сюда. Ничего не происходило. Потом вдруг началась стрельба. Мы сидели в здании на площади Воровского, видели, что в наше здание тоже попали пули, — рассказал мужчина.

Очевидец добавил, что потом подъехали полицейские, погрузившие лежавшее на дороге тело в автомобиль скорой помощи. Через некоторое время с обратной здания на носилках унесли ещё двух человек: одного из полицейской будки, а второго из-за угла здания.

— Мы сидели в здании, нас не выпускали очень долго. И сейчас мы в подъезде стояли где-то полчаса, ждали, пока нас выпустят. Наш офис на четвёртом этаже. Мы видели, как человек стрелял из-за колонны. Постоянно менял рожки в автомате и постоянно стрелял по сторонам. Мне кажется, что он кричал что-то, но мы не расслышали, — сказал очевидец.

Напомним, по официальным данным от ФСБ, стрелок действовал один. Он открыл стрельбу у здания спецслужбы. Погиб один сотрудник ФСБ. Пострадало пять человек. Преступник был нейтрализован на месте. Лайф опубликовал видео с моментом ликвидации стрелка.