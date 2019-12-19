Учёные развенчали миф о пользе "ночного режима" на смартфонах

Этот режим позволяет изменять температуру света от холодного к более тёплым оттенкам.

Исследователи из университета Манчестера провели эксперимент, который показал изменение циркадных ритмов у мышей в ответ на жёлтый спектр света. Об этом они рассказали на официальном сайте учебного заведения.

Расхожее мнение гласит, что синий спектр излучения, характерный для современных гаджетов и компьютеров, мешает хорошему сну, но на данный момент никаких убедительных доказательств этому нет. Тем не менее многие смартфоны ещё несколько лет назад обзавелись функцией "ночного режима", который делает излучаемый свет более тёплым.

Согласно проведённому эксперименту, негативное влияние синего света преувеличено. Сами учёные полагают, что наш организм для правильного засыпания и пробуждения ориентируется на спектр, характерный для сумерек и дня. Свет сумерек более тусклый и "прохладный", чем дневной — яркий и тёплый.

Исследованию традиционно помогли мыши. В этот раз учёные меняли не яркость освещения, а его спектр. Тесты показали, что синие цвета оказывают более слабое воздействие на биологические часы мыши, чем жёлтые. Зверьки обманывались, принимали тёплое освещение, которое используется и в "ночном режиме", за дневной свет и бодрствовали.

— Наш эксперимент показал ложность утверждения о том, что синее излучение оказывает наибольшее влияние на внутренние часы человеческого организма. На самом деле, холодные цвета, характерные для сумерек, имеют не такое выраженное воздействие в сравнении с белым или жёлтым светом аналогичной ярости, — поясняет доктор Тим Браун.

Человеческий мозг способен ориентироваться на режим освещения благодаря особому светочувствительному белку меланопсину. Он расположен в сетчатке глаза.

Результаты исследований команды учёных показали, что использование тусклого, прохладного света в вечернее время и яркого тёплого света днём может оказаться более полезным для нашего здоровья. Эти данные, надеются сотрудники университета, помогут пересмотреть необходимость "ночного режима" и помочь людям сформировать полезные и здоровые привычки.