Еврокомиссия: Россия и Украина достигли принципиальных соглашений по газу

20 декабря соглашение будет обсуждаться в Москве и Киеве. Его должны будут одобрить и подписать.

Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

— Я благодарю министра экономики и энергетики Германии за то, что принял нас сегодня и помог в выработке соглашения, — рассказал Шефчович

Также он добавил, что в пятницу соглашение будет обсуждаться в Москве и Киеве. Его должны будут одобрить и подписать.

Ранее в Верховной раде подсчитали убытки от импорта газа из Европы, а "Нафтогаз" оценил вероятность подписания нового контракта по газу с РФ до конца года.