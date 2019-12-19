Еврокомиссия: Россия и Украина достигли принципиальных соглашений по газу

Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
— Я благодарю министра экономики и энергетики Германии за то, что принял нас сегодня и помог в выработке соглашения, — рассказал Шефчович
Также он добавил, что в пятницу соглашение будет обсуждаться в Москве и Киеве. Его должны будут одобрить и подписать.
Ранее в Верховной раде подсчитали убытки от импорта газа из Европы, а "Нафтогаз" оценил вероятность подписания нового контракта по газу с РФ до конца года.
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