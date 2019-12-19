Сотрудники осматривают тело ликвидированного стрелка у здания ФСБ — видео

Лайф публикует видео, снятое сразу после ликвидации неизвестного мужчины, который открыл стрельбу около здания ФСБ на Лубянке в Москве.

Как видно на кадрах, бойцы спецназа осматривают тело нападавшего, у него за спиной расположен рюкзак. По информации Лайфа, в настоящий момент ранец уже сняли и передали сапёрам, но содержимое пока не проверяли.

Ранее Лайф публиковал видеозапись с моментом ликвидации стрелка у здания ФСБ. Как рассказал один из очевидцев, стрелок постоянно менял обоймы в автомате.