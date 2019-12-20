В Ростовской области 25 человек отравились японской едой

В связи с этим Роспотребнадзор напоминает любителям японской кухни о правилах выбора роллов и суши.

Острая кишечная инфекция (ОКИ) обнаружена у 25 человек в городе Шахты Ростовской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Предположительный путь передачи — пищевой, так как все пострадавшие до этого заказывали еду в предприятии общественного питания "Суши-микс". По этому поводу составлен протокол о временном запрете деятельности предприятия. Проводится эпидемиологическое расследование.

Также Роспотребнадзор напоминает, что зачастую блюда японской кухни — суши и роллы — готовятся с использованием сырой или слабосолёной морской рыбы. Такие блюда должны готовиться непосредственно перед покупателем, а есть их стоит непосредственно на месте (в баре, ресторане, кафе). Хранению они не подлежат.

Служба предостерегает от заказа такой еды на дом, потому что у покупателя нет возможности проверить условия приготовления и доставки, а также время изготовления.

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