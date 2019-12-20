Новак рассказал о "высокой степени готовности" газового соглашения с Украиной

По словам украинского министра энергетики Алексея Оржеля, принятое в Берлине решение приближает стороны к заключению итогового соглашения.

Проект детального протокола решения газового вопроса между Украиной и Россией готов, стороны рассчитывают в ближайшее время выйти на финальные договорённости. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

— Мы действительно сегодня очень хорошо поработали, подготовили проект протокола, детальный протокол, который в высокой степени готовности, который в настоящее время требует согласования, — приводит его слова РИА "Новости".

С министром согласен и его украинский коллега Алексей Оржель, по его словам, разработанное сегодня на встрече в Берлине решение приближает стороны к заключению итогового соглашения.

Как заявил ранее присутствовавший на встрече вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, между Россией, Украиной и ЕК было достигнуто принципиальное соглашение, оно будет рассмотрено в Киеве и Москве и, при одобрении обеих сторон, подписано.