Суд арестовал 12-го фигуранта дела о покушении на главу центра "Э" Ингушетии

Обвинение мужчине предъявлено по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Незаконное ношение оружия".

Басманный суд Москвы арестовал 12-го фигуранта дела о покушении на главу Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что обвиняемый Хадриев Б.А. заключён под стражу до 18 февраля 2020 года. Мужчина проходит по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Незаконное ношение оружия".

Ранее суд арестовал 11-го фигуранта дела.

Напомним, 2 ноября в результате стрельбы на западе Москвы было убито два человека: руководитель ЦПЭ УМВД РФ по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев и его брат. Лайф публиковал видео расстрела мужчин.